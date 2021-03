Unbekannte beschädigen in Gotha Funkstreifenwagen

Gotha In der Straße "Am Wiegwasser" in Gotha wurde ein Funkstreifenwagen auf der Beifahrerseite beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Sachbeschädigung an einem Funkstreifenwagen in der Straße "Am Wiegwasser" in Gotha. Am Sonntag zwischen 5.28 Uhr und 6 Uhr hatten Unbekannte das Fahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/78 11 24 zu melden.