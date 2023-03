Eine eingeschlagene Schaufensterscheibe erinnert an den Vorfall von der Nacht zum Montag. (Symbolfoto).

Unbekannte brechen in Drogeriemarkt in Gotha ein und verursachen erheblichen Schaden

Gotha. In der Nacht zum Montag haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Drogeriemarkt in Gotha verschafft.

Am Montag gegen 3.30 Uhr warfen Unbekannte eine Schaufensterscheibe eines Drogeriemarktes in der Jüdenstraße in Gotha ein. Ob es sich um mehrere Täter oder einen Einzeltäter handelt, ist bislang nicht bekannt. Nachdem der oder die Täter sich Zugang zum Inneren der Drogerie verschafften, entwendeten sie Waren im Wert von mindestens 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621/781124 (Bezugsnummer: 0073378/2023) entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.