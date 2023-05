Unbekannte sind in Gotha in einen Garagenkomplex eingebrochen (Symbolbild).

Unbekannte brechen in Garagenkomplex in Gotha ein

Gotha. Unbekannte haben in Gotha Krafträder und Werkzeuge aus einer Garage gestohlen. Auch Sachschaden entstand bei der Tat.

Unbekannte sind zwischen 7. März und Montagmittag in einen Garagenkomplex in der Friemarer Straße in Gotha eingebrochen. Laut Polizei stahlen sie unter anderem Krafträder und Werkzeuge.

Die Beute habe einen Wert von ungefähr 6000 Euro. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf 2500 Euro. Ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Tätergruppe handele, sei derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen.

