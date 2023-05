Unbekannte heben Geld von Konto einer 79-Jährigen ab - Polizei veröffentlicht Fotos

Gotha. Rund 2000 Euro haben Kriminelle vom Konto einer Frau aus Gotha abgehoben. Ihr Plan war perfide.

Unbekannte haben in Gotha zunächst die Pin einer Frau ausgespäht und dann deren Bankkarte gestohlen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, passierte der Diebstahl bereits am 2. September 2022. Ein Mann habe beobachtet, wie die 79-Jährige Bargeld an einem Automaten am Coburger Platz in Gotha abhob. Der Unbekannte spähte dabei die Pin der Frau aus.

Anschließend ging die 79-Jährige in einem Supermarkt einkaufen. Dort wurde sie von einer Frau in ein Gespräch verwickelt, währenddessen ihr Portemonnaie unbemerkt aus ihrer Handtasche entwendet wurde.

Die Unbekannten hoben unberechtigt knapp 2000 Euro vom Konto der 79-Jährigen ab.

Vom Man liegen Fotos vor, die die Polizei hier veröffentlicht hat. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung der abgebildeten Person. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0225840/2022) in Verbindung zu setzen.

