Die Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag ausrücken. Unbekannte hatten Holzstämme angezündet. (Symbolbild)

Unbekannte entzünden Holzstämme in Gotha

Gotha. Auf einem Gelände in der Parkstraße bemerkten Zeugen das Feuer und alarmierten die Polizei.

Zeugen meldeten der Gothaer Polizei am Sonntagnachmittag (13.11.2022) gegen 16.30 Uhr einen Brand auf einem Areal in der Parkstraße. Unbekannte hätten mehrere Holzstämme in Brand gesetzt, die auf einer dortigen Freifläche lagerten, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Allerdings seien sieben Holzstämme beschädigt worden. Noch ist unklar, wie hoch der Schaden ist. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0280394/2022) die Polizei Gotha entgegen.

