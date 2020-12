Unbekannte sprengen Geldautomaten in Gotha – Polizei fahndet mit Hubschrauber

Einen Geldautomaten sprengten Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einer Sparkassenfiliale, in der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße in Waltershausen. Nach Angaben der Polizei entwendeten die drei männlichen Täter eine bislang unbekannte Summe Bargeld aus dem Automaten.

Täter flüchteten mit schwarzen Kombi

Anschließend flüchteten sie mit einem schwarzen Kombi in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621 781124 zu melden.

