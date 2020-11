Unbekannte stehlen Diesel in Bienstädt

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte Kraftstoff in Bienstädt gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, haben die Täter im Zeitfenster von Dienstagabend 17 Uhr bis Mittwoch gegen 06.50 Uhr auf einem Grundstück an der Straße Obertor zugeschlagen.

Die Unbekannten erbeuteten Diesel im Wert von rund 1400 Euro, den sie aus Baumaschinen abzapften. Anschließend flüchteten sie.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0277998/2020) zu melden.

