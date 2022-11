Unbekannte stehlen in Gotha mehrere Katalysatoren

Gotha. Gewaltsam entwendeten die Langfinger die Katalysatoren von Wagen auf dem Gelände eines Autohändlers.

Von dem Gelände eines Autohändlers in Gotha sind zwischen dem 6. und dem 13.11.2022 mehrere Katalysatoren gestohlen worden. Bisher unbekannte Täter hätten sich auf das Gelände in der Straße An der Zollstation begeben, teilte die Polizei am Dienstag (15.11.2022) mit.

Die Katalysatoren von mehreren Fahrzeugen seien gewaltsam entwendet worden. Den Wert des Beutegutes gab die Polizei mit rund 1000 Euro an. Ermittlungen wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0281556/2022) entgegengenommen.

