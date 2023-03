Ein zerstörtes Schaufenster ist das Überbleibsel eines Einbruchs in der Gothaer Marktstraße. (Symbolbild)

Unbekannte stehlen in Gotha Mobiltelefone im Wert von mehreren Tausend Euro

Gotha. In Gotha schlugen zwei Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch ein Schaufenster ein und erbeuteten mehrere Mobiltelefone.

In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich zwei Männer gewaltsam Zutritt zu einem Mobilfunkgeschäft in Gotha. Sie hatten es auf die Smartphones im Inneren abgesehen.

Wie die Polizei mitteilte, zerstörten die Unbekannten in jener Nacht das Schaufenster des Geschäfts in der Marktstraße. Im Inneren bedienten sie sich anschließend an mehreren Mobiltelefonen. Der Wert der Beute wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 1000 Euro.

Bei den Einbrechern handelte es sich augenscheinlich um zwei Männer. Einer von ihnen war mit einer blauen Jeans, schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle und einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift auf dem linken Ärmel bekleidet. Außerdem trug der Mann einen blauen Rucksack bei sich.

Die zweite Person trug schwarze Turnschuhe, eine schwarze Hose, eine schwarze Kapuzenjacke mit hellem Basecap darunter sowie schwarze Handschuhe welche mit einem Skelett-Aufdruck versehen waren.

Die Polizei Gotha bittet eventuelle Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 (Bezugsnummer: 0082124/2023) zu melden.

