Unbekannte stehlen Rennräder im Wert von 25.000 Euro aus Fahrradgeschäft in Gotha

Gotha. Die Polizei fahndet in Gotha nach zwei Dieben. Aus einem Fahrradgeschäft wurden diese hochwertigen Rennräder gestohlen:

Am Dienstag um 0.35 Uhr sind zwei Unbekannte gewaltsam in ein Fahrradgeschäft in der Mönchelsstraße in der Innenstadt von Gotha eingedrungen und haben dort zwei hochwertige Rennräder entwendet. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei bei circa 25.000 Euro.

Bei den Tätern soll es sich um zwei jugendlich aussehende, circa 18 Jahre alte Personen handeln. Eine von ihnen war nach ersten Erkenntnissen wohl mit einer Art Jogginganzug bekleidet. Er trug demnach eine graue Hose und einen grauen Hoodie bzw. eine graue Trainingsjacke. Offenbar flüchtete das Duo anschließend zu Fuß mit den gestohlenen Fahrrädern in Richtung Marstall.

Bei den entwendeten Fahrrädern, die zusammen einen Wert von knapp 25.000 Euro haben, handelt es sich um ein schwarz-silbernes Rennrad Pinarello Dogma F Disc mit Schaltung New Campagnolo Super Record EPS 2 X 12 DB, 28 Zoll und mit einer Rahmenhöhe von 55cm.

Das gestohlene Rennrad Pinarello Dogma F Disc. Foto: Polizei

Das zweite gestohlene Rennrad ist ein schwarz-weißes (matt) Bianchi Oltre Pro mit Schaltung Shimano Ultegra DI2, ebenfalls 28 Zoll und mit einer Rahmenhöhe von 55 cm.

Rennrad Bianchi Oltre Pro Foto: Polizei

Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht? Wem wurden solche Fahrräder zum Kauf angeboten? Wer kann Angaben zum Verbleib der Fahrräder machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer: 0232181/2023) an die Polizei Gotha zu wenden.

