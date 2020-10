Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge in Gotha

Gotha. Insgesamt fünf Autos sind in der Nacht zum Samstag in Gotha beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zum Samstag wurden in Gotha insgesamt fünf Fahrzeuge in der Karl-Kehr-Straße beschädigt. Laut Polizeiangaben zerkratzten der oder die unbekannten Täter den Lack mit einem bisher unbekannten Gegenstand. An allen Autos entstand Sachschaden.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, sollten zu genanntem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht worden sein. Wer Angaben zur Tat oder den Tätern machen kann, soll sich bitte bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621 78-1124 melden.