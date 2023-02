Unfallfahrer flüchtet: 75-jährige Busreisende in Wechmar bei Gotha verletzt

Gotha. Busfahrer in Wechmar musste am Dienstagvormittag wegen eines die Vorfahrt missachtenden Autos abrupt abbremsen. Eine 75-jährige Mitfahrerin verletzte sich.

Eine 75-Jährige verletzte sich am Dienstagmorgen in Wechmar in einem Linienbus. Dieser musste abbremsen, weil der Fahrer eines unbekannten Autos die Vorfahrt missachtete. Der Unfallfahrer bewegte sich auf der Hammersbacher Straße in Richtung Gutenbergstraße.

Der Fahrer des Linienbusses konnte mit einer Gefahrenbremsung vermeiden, dass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Der unbekannte Fahrer floh. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei Gotha unter Angabe der Bezugsnummer 0042479/2023 melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.