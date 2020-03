Ungewöhnliche Situation

Stündlich ändert sich momentan die Lage. Angesichts der Gefahr durch die neuartige Lungenkrankheit Covid-19 hat der Landkreis Gotha eine Allgemeinverfügung zum Infektionsschutz erlassen, die erst einmal bis zum 10. April Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verbietet. Inzwischen sagen viele Veranstalter konsequent ab.

Das ist vernünftig in einer Situation, die so von uns wohl niemand bisher erlebt hat. Klare Regelungen sind deshalb das Beste. Denn so kann der Verunsicherung vorgebeugt werden. Wenn man liest, welche unterschiedlichen Vorgaben in dieser Woche allein in Thüringen Kreise und kreisfreie Städte für Besucherzahlen gemacht haben, da schwirrt mir der Kopf. Mal sind es maximal 1000, mal nur 50, anderenorts 100. Dazu gibt es verschiedene Auflagen.

Natürlich ist es traurig, dass so viel gut Organisiertes derzeit nicht stattfinden kann. Aber es ist jetzt auch nicht notwendig. Die Gesundheit geht vor. Dieses Verständnis haben die meisten Menschen. Und das ist gut so, denn wichtigstes Ziel ist es, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Deshalb werden wir uns in nächster Zeit wohl noch auf weitere Einschränkungen einstellen müssen, die zwar völlig neu für uns, aber zu verschmerzen sein werden.