Unglaubliche Dino-Show in der Gothaer Stadthalle

Die Unglaubliche Dino Show eine faszinierende und packende Bühnenshow für große und kleine Dino-Fans. In der Stadthalle Gotha am Sonntag, 21. Mai, 11 und 15 Uhr in der Stadthalle

Gotha. Veranstalter aus Heilbronn geben in der Stadthalle in Gotha Einblicke in die Welt der Saurier.

Die Saurier kommen nach Gotha – in Form einer „Unglaublichen Dino-Show“, so kündigen deren Ausrichter aus Heilbronn ihre für Sonntag, 21. Mai, 11 und 15 Uhr anberaumten Vorstellungen in der Stadthalle an. Es handele sich um keine Ausstellung, sondern eine Bühnenvorführung.

Der Eintritt für Erwachsene und Kinder ab drei Jahre koste 15 Euro. Karten gebe es vor Ort. Unter Telefon: 0157 87892901 würden am Mittwoch, 17. Mai, ab 13 Uhr Freikarten verlost.