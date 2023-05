Unscheinbares Gewässer in Gotha: An der Kaskade rauscht es wieder

Gotha. Das Wiegwasser rauscht wieder im Westen der Stadt Gotha. Grund dafür sind die ausgiebigen Regenfälle der vergangenen Wochen. Das Bächlein hat eine wechselvolle Geschichte.

Der Regen der vergangenen Wochen hat den Fließgewässern der Stadt Gotha gut getan. Selbst an der kleinen Kaskade des Wiegwassers an der Remstädter Straße rauscht es wieder ergiebig. Das unscheinbare Wässerlein entspringt im Westen der Stadt, in der Eschleber Flur und fließt nach Osten.

Das kleine Rinnsal durchquert das Neubaugebiet, nimmt an der Eschleber Straße das Wasser aus der Klinge auf und fließt ab Trützschlerplatz unterirdisch weiter. Das Gewölbe unter der Großen Fahnenstraße ist inzwischen einsturzgefährdet und soll demnächst instandgesetzt werden. Von der Emminghausstraße/Ifflandstraße kommt noch das Wasser des Dreikronengrabens unterirdisch hinzu. Erst an der Remstädter Straße tritt das Wiegwasser wieder ans Tageslicht.

Graben wurde an mehreren Stellen überwölbt

Heimatforscher Karl Kohlstock beschrieb das Wiegwasser nicht als Wasserbringer für die Stadt, sondern für die Entwässerung. Jahrhunderte lang sollte es die früheren Festungsgräben an der späteren Bürgeraue und Gartenstraße mit gefüllt haben. In der Vergangenheit habe der Graben die Niederschläge vom Berggarten sowie das Wasser vom Lüderitzbrunnen aufgenommen und ist durch das „Fahnen Viertel“ geflossen.

Zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Graben an etlichen Stellen überwölbt. An der heutigen Moßlerstraße floss der Graben bis in die 1970er-Jahre hinein offen. Die Wiegwasser-Kaskade an der Remstädter Straße ist eine Schöpfung der 1980er-Jahre, als das alte Stadtgebiet um die Moßlerstraße abgerissen wurde und Neubauten entstanden. An jener Stelle befand sich früher die Radstube der sogenannten Bornmühle.