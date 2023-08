Unsterbliche Komposition

Gotha. Gotha trauert um Friedenstein-Preisträger Ullrich „Ed“ Swillms

Gotha trauert um den Friedenstein-Preisträger Ullrich „Ed“ Swillms, teilt die Stadt zum Tod des langjährigen Karat-Keyboarders und Komponisten mit. Er habe wunderbare „Kompositionen geschaffen, mit einer sei er aber unsterblich geworden. Für seine Musik „Über sieben Brücken musst du gehen“ bekamen Ullrich Swillms, der Texter Helmut Richter und die Band Karat 2016 in der Hofkirche des Schlosses Friedenstein den Preis der Kulturstiftung Gotha „Der Friedenstein“ überreicht.

Zum ersten Male war es eine völkerverbindende Komposition und keine Einzelperson, der der Preis zuerkannt worden ist, erinnert Oberbürgermeister Knut Kreuch, Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung Gotha. In seiner Laudatio habe es der ehemalige Thüringer Staatssekretär Jürgen Aretz so zum Ausdruck gebracht: In den dramatischen Wendejahren habe kein anderer deutschsprachiger Rock-Text die Deutschen in Ost und West so bewegt wie der Titel „Über sieben Brücken musst du gehen“. Dessen Aufforderung sei heute aktueller denn je, erklärt Kreuch mit Blick auf den anhaltenden Krieg in der Ukraine.

Erstmals Gruppe für völkerverbindende Komposition geehrt

Die Verleihung des Friedenstein-Preises an Ullrich „Ed“ Swillms, Helmut Richter und Karat war von der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach umrahmt, das preisgekrönte Lied auf dem Dudelsack von Romeo Kreuch vorgetragen worden.

Nachdem der Texter Helmut Richter bereits am 3. November 2019 verstarb, ist mit Ullrich „Ed“ Swillms ein weiterer Preisträger verschieden. Ed Swillms starb bereits am 27. Juni 2023 im Alter von 76 Jahren. Er ist jetzt B im engsten Familienkreis beigesetzt worden.