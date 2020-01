Unterkunft für Obdachlose geplant

Der Winter 2019/2020 hat sich die vergangenen Tage von seiner frostigen Seite gezeigt. Damit wird wieder ein Problem akut: Wo finden Menschen ohne Obdach ein warmes Quartier?

In Gotha bleiben Menschen, die unter Brücken oder freiem Himmel übernachten müssen, der breiten Öffentlichkeit bisher verborgen. Doch es gibt sie. Die Stadt Gotha will eine dauerhafte Obdachlosenunterkunft errichten. Wo und wann das sein soll, das ist bisher noch nicht bekannt.

Bis dato konnten Nichtsesshafte in Gotha in leerstehenden Wohnungen vorübergehend ein Obdach finden. Die Stadt stellt vier leerstehende Wohnungen zur Verfügung, wo Menschen in Notfällen, die kein festes Zuhause haben, Schutz finden können, sagt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) auf Anfrage unserer Zeitung. Er nennt die Zahl von aktuell fünf Obdachlosen, die immer wieder dort ein vorübergehendes Quartier suchen und bekommen.

„Mit dem Landkreis Gotha wollen wir jetzt aber eine neue Lösung finden.“ Das solle keine Wohnung sein, sondern ein Gebäude, das als Obdachlosenheim zur Verfügung stehen werde.

Verwaltung hat bisher den Kreis in der Pflicht gesehen

Der Kreistag hatte bei der Beratung zum Haushaltsplan für 2020 auf Antrag der Freien Wähler mehrheitlich beschlossen, dass das Herrichten einer Obdachlosenunterkunft mit 15.000 Euro aus dem Kreisetat unterstützt werden soll. Das Geld dafür soll durch niedrigere Gutachterkosten bei Gerichtsverfahren aufgebracht werden.

Ursprünglich hatten die Freien Wähler gehofft, dass Geld dafür könne durch Senkung der Fraktionsgelder von monatlich 250 auf 200 Euro sowie je Fraktionsmitglied von 60 auf 40 Euro aufgebracht werden. Doch dafür hatte sich keine Mehrheit abgezeichnet.

Die Stadt Gotha hatte die vergangenen Jahre dazu auch eine andere Position vertreten. „Wenn Obdachlose auftreten, bringen wir sie unter. Gut ist es. Wir haben uns bisher nie zu der sozialen Aufgabe bekannt“, gesteht Kreuch ein.

Vielmehr habe die Stadt den Landkreis dafür in der Pflicht gesehen. „Wir können das aber nicht auf den Rücken der Menschen hin und her schieben.“ Denn wenn am Ende ein Obdachloser auf der Straße erfriere, werde er, der Oberbürgermeister dafür verantwortlich gemacht.

Polizei spricht gezielt Tippelbrüder an

Das Problem ist nicht neu. Bis zu seinem frühen Tod im September 2012 hatte sich Pfarrer Wieland Hartmann in Gotha für die Menschen ohne Obdach stark gemacht. Die Begegnungsstätte Liora im Augustinerkloster ist für Obdachlose ein wichtiger Anlaufpunkt.

Die Notlage sei differenziert zu betrachten, sagt Kreuch. Es gebe immer wieder Menschen, die keine feste Wohnung wollten. Wenn Menschen sie durch Mietschulden zu verlieren drohen, gebe es ein System, um diese aufzufangen. Die Stadt greife ein, wenn eine Wohnungsräumung angekündigt werde. „Innerhalb von drei Wochen sorgen wir dafür, dass davon Betroffene nicht obdachlos werden.“

Ferner gebe es Absprachen mit der Polizei zu Obdachlosigkeit. Wenn in der Stadt Gotha ein Tippelbruder angetroffen werde, werde der direkt von den Beamten angesprochen, wo er die Nacht sein Quartier aufschlagen wolle. Und eins schiebt der Rathauschef hinterher: In Gotha müsse niemand erfrieren.