Unternehmen aus dem Landkreis Gotha suchen Nachfolger

Im Bürocenter in der Friemarer Straße 38 in Gotha hat das Regionalbüro der Industrie- und Handelskammer Erfurt seinen Sitz.

Gotha. Die IHK Erfurt will Firmen bei der Unternehmensnachfolge unterstützen. An einem Sprechtag können Interessenten wichtige Informationen erhalten.

Der deutsche Mittelstand hat ein Nachfolgeproblem. Grund: In den nächsten Jahren suchen viele Unternehmen einen neuen Inhaber. Die Nachfolge innerhalb der eigenen Familie nimmt ab, der Anteil externer Übergaben wird zunehmen. Deshalb führt die Industrie- und Handelskammer Erfurt am Mittwoch, 25. Oktober, einen Sprechtag zur Unternehmensnachfolge durch. Ort ist von 9 bis 15 Uhr das IHK-Regionalbüro in Gotha, Friemarer Straße 38.

Unternehmer erhalten in einem vertraulichen Einzelgespräch die Möglichkeit, sich individuell zum Thema zu informieren. Die IHK will Orientierungen geben und gemeinsam Lösungen entwickeln. Als Ansprechpartner steht Mandy Zirk, Projektmitarbeiterin des ThEx Kammernetzwerkes Unternehmensnachfolge, zur Verfügung.

Auch für Übernahmeinteressierte werden wichtige Fragestellungen beleuchtet. Zudem besteht die Aufnahme in den Nachfolge-Club der IHK Erfurt, der ein Tool für Interessenten darstellt, um mit potenziellen Unternehmen in Kontakt zu kommen. Dieser Service ist kostenfrei.

Interessenten können bei Anja Wolf, Leiterin IHK-Regionalbüro Gotha, Tel.: 03621 / 5104040, E-Mail: wolf@erfurt.ihk.de einen Termin vereinbaren.