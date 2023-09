Unterstützung für den Marineclub Gotha

Gotha. CDU-Ortsverband steuert etwas Geld für neue Schwimmwesten bei.

Zum traditionellen Sommerfest haben sich am Mittwoch die Mitglieder der CDU Gotha beim Marineclub Gotha auf dem alten Seebergsportplatz getroffen. Neben interessanten Gesprächen mit Vereinsmitgliedern und einem kurzweiligen Vortrag vom Vorsitzenden Falko Zenker konnten sich die Christdemokraten direkt unter der Anleitung von Nachwuchs-Marine-Sportlern an der Knotenbahn und der Wurfleine ausprobieren, berichtet Maximilian Fliedner, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, in einer Verlautbarung.

„Wir freuen uns sehr, dass wir dem Marineclub Gotha hier auf dem Seebergsportplatz durch ein gutes Miteinander von Stadtrat, Stadtverwaltung und Verein ein neues und ein dauerhaftes Zuhause bieten konnten, erklärte Ortsverbandsvorsitzender Sascha John. Der Verein habe sich „solch eine Heimstätte verdient“. Die Kinderarbeit und Familienfreundlichkeit des Vereins suchten ihresgleichen, stellte Fraktionschef Fliedner fest.

Als kleines Dankeschön haben die Stadtratsmitglieder der Christdemokraten 100 Euro zusammengelegt und dem Verein überreicht. Laut Susi Zenker, Ehefrau des Vorsitzenden und Trainerin, solle das Geld in neue Schwimmhilfen investiert werden.