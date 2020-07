Die Stadtwerke Sportstiftung Gotha überreichte im Volkspark-Stadion Förderurkunden an 23 Gothaer Sportvereine.

Unterstützung für den sportlichen Nachwuchs in Gotha

Trotz Corona-Pandemie ließ es sich die Stadtwerke Sportstiftung Gotha nicht nehmen auch in diesem Jahr Sportvereine finanziell zu unterstützen. So überreichten Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) und Stadtwerke-Geschäftsführer Dirk Gabriel im Volkspark-Stadion an 23 Vereine Förderurkunden aus.

Mit der Zuwendung soll vor allem die Nachwuchs- und Trainerarbeit der Gothaer Vereine gefördert werden. In diesem Jahr beträgt die Gesamtfördersumme 32.989 Euro. Ein Großteil des Geldes ist für den Kinder- und Jugendbereich.

„Die Vereinsarbeit gehört zu den wichtigsten Bewahrern des sozialen Zusammenhalts zwischen den Menschen. Deshalb fördern wir ganz bewusst nicht nur den Spitzensport in Gotha, sondern auch die Nachwuchsarbeit für eine vielfältige Sportlandschaft und die Zukunft unserer Vereine“, sagt Sportstiftungsgeschäftsführer Rüdiger Weisheit.