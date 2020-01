Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unterstützung für Selbsthilfegruppen im Landkreis Gotha

Die Selbsthilfegruppen im Kreis Gotha können in diesem Jahr mit finanzieller Unterstützung rechnen. Dazu will die Krankenkasse IKK classic ein Budget von 78.500 Euro zur Verfügung stellen. Das teilt Katrin Hofer von der Krankenkasse mit. Das Geld sei für individuelle Selbsthilfeprojekte wie krankheitsbezogene Seminare, Vorträge oder Informationsmaterialien.

Mit 157.000 Euro beteiligt sich die Krankenkasse außerdem an der kassenartenübergreifenden Gemeinschaftsförderung. Diese Pauschalförderung falle in diesem Jahr deutlich höher aus, da die gesetzlichen Krankenkassen wegen einer Gesetzesänderung ab sofort 70 Prozent ihres gesamten Selbsthilfebudgets dafür zur Verfügung stellen. Die Pauschalförderung werde einmal jährlich beispielsweise für Büromaterialien, Raummiete oder Ähnliches gewährt. Die Antragsfrist ende hier bereits am 31. Januar.

Vergangenes Jahr seien 123 Projekte in Thüringen unterstützt worden, so Hofer. Dazu zähle die Selbsthilfegruppe Soziale Phobien aus Gotha, die einen Zuschuss für einem Fachvortrag erhalten habe.

Damit der Antrag rechtzeitig genehmigt werden könne, sollte er möglichst drei Monate vor Projektbeginn eingereicht werden.

Antragsformulare gibt es unter Tel.: 0361/747 949 50 31, oder im Internet: www.ikk-classic.de.