Unterstützung für St.-Helena-Kirche in Gotha-Siebleben

Gotha-Siebleben. DJ Sven Michel organisierte eine Dance-Party in der Siebleber St. Helena Kirche. 1000 Euro sind als Spendenerlös zusammengekommen.

1000 Euro konnte Pfarrer Christian Müller (links) von der Siebleber Kirchgemeinde von DJ Sven Michel (rechts) und Enrico Föhst, Vereinsvorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Siebleben, entgegennehmen. Das Geld stammt von der ersten Tanzveranstaltung, die in der St.-Helena-Kirche von DJ Sven Michel alias MrElectrixx Sound of Village am Ostersonntag veranstaltet wurde. Es war seine vierte Spendenaktion. Im Gotteshaus konnte bis früh um 3 Uhr bei cooler Musik getanzt werden. Rund 200 Teilnehmer wurden gezählt. Der Spendenerlös soll der Sanierung des Kirchturmes zugute kommen.