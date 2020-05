Vorsicht ist am 20. Mai in Gotha in der Salzgitterstraße, in der Fichtestraße und in der Stielerstraße geboten.

Untersuchungen für Fernwärmetrasse

Am Mittwoch, dem 20. Mai, ist in der Salzgitterstraße, in der Fichtestraße und in der Stielerstraße in Gotha mit Behinderungen im fließenden Verkehr zu rechnen. Darauf weist die Pressestelle der Stadtverwaltung Gotha hin. Aufgrund von Baugrunduntersuchungen für eine geplante Erweiterung der Fernwärmetrasse müsse die in Fahrtrichtung stadteinwärts führende rechte Fahrspur stellenweise kurzzeitig gesperrt werden. Der fließende Verkehr wird auf der linken Fahrspur an der Baustelle vorbeigeleitet.