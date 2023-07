Urkunden und Stammbaum für Lazarus-Orden

Oberbürgermeister Knut Kreuch (2. von links) und Großmeister Don Francisco de Borbón Graf von Hardenberg (links) mit dem Stammbaum, der zeigt, dass seine Wurzeln 22 Generationen zurück in Gotha liegen. Ordensvorsteher Clemens Stroetmann und seine Frau Brigitte Kopien mit der Gründungsurkunde des Hospitals von 1223 und der Übertragung des Hospitals an den Orden von 1229.

Gotha. Orden erinnert an seine Anfänge in Gotha vor 800 Jahren

Der Lazarus-Orden ist zu seinen Wurzeln zurückkehrt – nach Gotha anlässlich der Gründung des Maria-Magdalenen-Hospitals vor 800 Jahren. Ordensmitglieder aus mehreren Ländern und Gäste erinnern daran dieses Wochenende mit Spendengala und Festgottesdienst. Zu ihrer Begrüßung hat Oberbürgermeister Knut Kreuch (2. von links) am Freitag dem deutschen Ordensvorsteher Clemens Stroetmann und seiner Frau Brigitte Kopien der Gründungsurkunde des Hospitals von 1223 und die der Übertragung des Hospitals an den Orden von 1229 durch die Ludowinger überreicht. Großmeister Don Francisco de Borbón Graf von Hardenberg (links) hat eine Ahnenliste erhalten, die zeigt, dass seine Wurzeln 22 Generationen zurück in Gotha liegen. Im Anschluss ist das neue Lazarus-Denkmal am Brühl enthüllt worden.