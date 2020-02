Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Urlaub vom Feinstaub in Friedrichroda und Finsterbergen

Die heilklimatischen Kurorte Friedrichroda und Finsterbergen konnten im vergangenen Jahr ihre Übernachtungszahlen um 3,6 Prozent und die Gästeankünfte um 4,3 Prozent steigern. Damit setze sich der positive Trend fort, bestätigte Kurdirektor Hagen Schierz.

Allein mit Privatvermietungen wurden 148.021 Gästeankünfte und 436.314 Übernachtungen im Kur- und Tourismusamt gezählt. Friedrichroda zählt damit neben Erfurt und Weimar zu den bestbesuchtesten Städten in Thüringen. Das Erlebnis Heilklima im Kurort, verbunden mit Kultur, Natur und Aktivität am Rennsteig, werde bei Gästen immer beliebter, so Schierz. Der Kurdirektor geht davon aus, dass das Interesse an „Urlaub vom Feinstaub“ immer mehr an Bedeutung gewinnen wird.