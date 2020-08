Katharina Müller über christliches Leben in Gotha-West.

Heute radele ich westwärts. Vor der Versöhnungskirche empfängt mich Pastorin Uta Liebe. Sie ist selbst in einem evangelischen Pfarrhaus aufgewachsen, studierte in Jena und begann im ostthüringischen Greiz als Pfarrerin. Seit 1996 ist sie in West-Gotha tätig.