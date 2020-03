Waltershausen. Tagesseminar in Waltershausen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verarbeitung von Stress- und Trauma-Symptomen

Für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe gibt es am Dienstag, 24. März, in Waltershausen ein Tagesseminar zur Verarbeitung von Stress- und Trauma-Symptomen. Eingeladen hat die Koordinierungsstelle für Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit (EFA) des Diakoniewerkes Gotha. Das Seminar ist für maximal zehn Ehrenamtliche vorgesehen und kostenfrei, teilt Antje Sommer, Sprecherin der Diakonie für den Landkreis Gotha, mit. Es gebe noch einige freie Plätze.

Flüchtlinge haben oft Schreckliches erlebt: Flucht und Vertreibung, Vergewaltigung und Verletzung, Todesängste. Ehrenamtliche hörten diese Geschichten immer wieder und das löse Stress aus. Fachleute sprechen von einem Sekundärtrauma. Die Methode Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE) zeigt Körperübungen, die das natürliche Verarbeitungssystem des Körpers anstoßen. Für Ehrenamtliche, die mit Flüchtlingen zu tun haben, sei TRE eine wirksame Methode, um den Umgang mit traumatisierten Menschen zu verarbeiten.

Anmeldung bei Sophia Dobritzsch, Koordinierungsstelle EFA, unter Telefon: 03621/30 58 42 oder per E-Mail an efa@diakonie-gotha.de.