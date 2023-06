Verdacht auf Drogenhintergrund: Zwei Todesfälle in Thüringer Haftanstalt

Erfurt. In der die Justizvollzugsanstalt Tonna in Gräfentonna soll es zwei Todesfälle gegeben haben. Offenbar soll es einen Drogenhintergrund geben.

Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt im Zusammenhang mit zwei Todesfällen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tonna (Landkreis Gotha). Wie der MDR berichtet, habe ein Sprecher bestätigt, dass vor gut einer Woche ein 37-jähriger Häftling leblos in seiner Zelle gefunden worden sei. Zudem habe es bereits im Februar einen Fall gegeben, bei dem ein 24 Jahre alter Häftling tot in seiner Zelle gefunden worden war. Die Todesursache in beiden Fällen sei Gegenstand laufender Ermittlungen, so der Sprecher.

Nach Recherchen des MDR soll es offenbar einen Drogenhintergrund geben und bisher keine Hinweise auf einen Suizid. Dazu hätten sich weder die Staatsanwaltschaft, noch das zuständige Thüringer Justizministerium äußern wollen. Das Ministerium habe aber bestätigt, dass es aktuell bundesweit eine neue Methode zum Einschmuggeln "Neuer Psychoaktiver Substanzen" (NPS) gebe. Dabei würden die Drogen in flüssiger Form auf Papier aufgetragen und als Postsendungen in die Haftanstalten gebracht. Dort wird das Papier zerkleinert, mit Tabak vermischt und geraucht. Zu den eingeschmuggelten Drogen zählen unter anderem synthetische Cannabinoide.

2023 bisher fünf nachgewiesene Fälle von Drogenkonsum

Nach Angaben des Ministeriums habe es in Thüringer Haftanstalten 2023 bisher fünf nachgewiesene Fälle von Drogenkonsum mittels eingeschmuggelten Papiers geben. Die Dunkelziffer dürfte aber weitaus höher liegen. Unter den Drogen ist in der JVA Tonna auch das Schmerzmittel Fentanyl in einem Fall nachgewiesen worden. Diese Droge kann bei falscher und zu hoher Dosierung zu einem sofortigen Tod führen. In den USA gibt es seit einigen Jahren eine regelrechte Fentanyl-Epidemie, der inzwischen tausende Drogensüchtige zum Opfer gefallen sind.

Die neue Schmuggelmethode mittels Papier stelle die Sicherheitskontrollen in den Thüringer Haftanstalten vor neue Herausforderungen, heißt es vom MDR. Nach Angaben des Ministeriums sind die neuen synthetischen Drogen mit den herkömmlichen Tests nicht nachweisbar. Zudem könnten die auf Papier aufgebrachten Drogen so gut wie nicht mit dem bloßen Auge erkannt werden. Auch Drogenhunde kämen nur schwer zum Einsatz, da sich die neuen synthetischen Substanzen ständig veränderten und die Hunde nicht genau darauf konditioniert werden könnten.

Geplant sei daher die Anschaffung von Digitalen Drogenscannern, die auf das Auffinden von NPS programmiert seien. Dafür sei noch in diesem Jahr ein Pilotprojekt in der JVA Tonna geplant. Zudem seien für die Anschaffung für das Jahr 2024 durch das Ministerium im Haushaltsplan Mittel angemeldet worden.