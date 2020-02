Vergabestelle der Stadt Gotha zieht Bilanz

Die Stadtverwaltung Gotha leistet sich einen besonderen Luxus, den andere Städte im Landkreis Gotha nicht vorhalten: Eine Zentrale Vergabestelle. Sie wird von Andreas Mempel geleitet und ist zuständig für sämtliche Vergabeleistungen innerhalb des Stadtgebietes Gotha und darüber hinaus.

Seit 2002 existiert diese Abteilung, die mit zwei Mitarbeiterinnen besetzt ist und im vergangenen Jahr insgesamt 138 Vergabeverfahren im Bau-, Liefer-, Dienstleistungs- und Ingenieur-Leistungsbereich durchgeführt hat. Dabei handelte es sich um Ausschreibungen, die über einem Wert von 2500 Euro (Liefer- und Dienstleistungen) beziehungsweise 5000 Euro (Bauleistungen) und 15.000 Euro (Ingenieurleistungen) lagen. Die Zentrale Vergabestelle Gotha habe zudem 24 Ausschreibungsverfahren für Dritte durchgeführt und diese bis zur Zuschlagsreife betreut, erklärt Mempel.

Seit 2018 ist die Vergabestelle Vorreiter in der elektronischen Vergabe und seit diesem Jahr wurde auch bei europaweiten und öffentlichen Ausschreibungen komplett auf elektronische Vergabe umgestellt, erklärt Mempel. Von Bekanntmachung über Angebotsabgabe bis hin zur Zuschlagserteilung erfolgen alle Schritte über eine Vergabeplattform.

Unter 138 Vergabeverfahren im letzten Jahr waren vier europaweite Verfahren, während 72 im nationalen Bereich angesiedelt waren. In Summe wurden 124 Aufträge in Höhe von circa 16,8 Millionen Euro erteilt, wovon 87 Aufträge an Thüringer Unternehmen gingen. Vergabeverfahren von Gemeinschaftsmaßnahmen mit Dritten im Bereich Straßenbau werden ebenso durch die Zentrale Vergabestelle für alle Auftraggeber abgewickelt, sagt der Abteilungsleiter der Vergabestelle.