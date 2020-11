Vergütung für ehrenamtliche Helfer in Tonna auf dem Prüfstand

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sind Tag und Nacht zur Stelle, wenn die Sirene tönt. Ob der Einsatz besser vergütet werden sollte, stand zuletzt im Tonnaer Gemeinderat zur Debatte und wurde derart kontrovers diskutiert, dass das Thema vertagt wurde. Gemeindebürgermeister Heiko Krtschil (parteilos) besteht darauf, dass die Feuerwehrmitgliedschaft ein Ehrenamt ist, dass bereits ausreichend vergütet werde. Das sehen viele in der Gemeinde anders.

„Wir sollten als Verwaltungsgemeinschaft Fahner Höhe geschlossen auftreten“, sagt Heiko Krtschil. In den restlichen Gemeinden gelten Mindestsatzungen für die Freiwilligen Feuerwehren. Und die Mannschaften von Gräfentonna und Burgtonna seien gut ausgestattet, demnächst auch mit einem neuen Feuerwehrfahrzeug in Burgtonna.

Die Feuerwehrentschädigungssatzung soll im nächsten Gemeinderat am 24. November noch einmal zur Sprache kommen. Da im Bürgerhaus von Burgtonna genug Platz sei, um alle Hygienemaßnahmen einzuhalten, finden die Sitzungen ungeachtet des Lockdowns statt, erklärt Heiko Krtschil.

Der Gemeinderat beriet in seiner letzten Sitzung zudem darüber, eine Ehrensatzung zu erstellen. Erstmals soll es so möglich werden, Ehrenbürger der Gemeinde Tonna zu ernennen. Wer als erster diesen Titel tragen soll, bleibt derweil noch unter Verschluss.

Auch die Idee eines Begrüßungsgelds für in der Gemeinde geborene Kinder wurde eingebracht. Die Kindergärten in Burgtonna und Gräfentonna sollen in gemeindliche Trägerschaft überführt werden. Die Kirche hatte den Trägervertrag für beide Standorte gekündigt. Für Kinder, Eltern sowie die Angestellten soll sich durch den Trägerwechsel wenig ändert, so Krtschil.

Besprochen wurde im Tonnaer Gemeinderat zuletzt auch die mögliche Erweiterung der Sportanlage An der Fasanerie in Gräfentonna. Dazu sprach Rolf Cramer vom Fußballclub An der Fahner Höhe.