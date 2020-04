Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verkaufsstellen für Einwegmasken in Gotha und Tonna

Händler und Unternehmen unterstützen die Stadt Gotha bei der Versorgung der Bevölkerung mit den vom Landkreis erworbenen Einwegmasken. Innerhalb kürzester Zeit sei die erste Lieferung durch die Wirtschaftsförderung der Stadt vermittelt worden, teilt Stadtsprecher Maik Märtin mit. Die Einwegmasken können in folgenden Gothaer Geschäften im Rahmen ihrer aktuellen Öffnungszeiten gekauft werden: Bäckerei Martin Zeis (Reinhardsbrunner Straße), City-Frisör (Jüdenstraße 34, Kindleber Straße 37, Pfortenstraße 7), Gasthaus Zum Wiesengrund (Gothaer Straße 22), Goethe-Apotheke (Hauptmarkt 10), Heike Henschke Friseursalon (Siebleberstraße 43), Linden-Apotheke (Liebetraustraße 1), Löwen-Apotheke (Marktstraße 13), Reimann Wurstliebhaber (Bürgeraue 2, Oststraße 52), Rewe (Oststraße 52), Sertürner-Apotheke (Humboldtstraße 90), Sanitätshaus Seeber (Waltershäuser Straße 112) und in der Süd-Apotheke (Uelleber Straße 56). Im Ortsteil Siebleben werden sie am Montag, 27. April, von 10 bis 12 Uhr in den Vier Jahreszeiten und am Montag, 4. Mai, 16 bis 18 Uhr, im Verwaltungssitz Gleichenstraße 1A, verkauft, in Uelleben am Dienstag, 28. April, 14 bis 16 Uhr in der Ernst-Thälmann-Str. 3.

Im Bereich der VG Tonna werden sie in Dachwig im Tegut-Lädchen, in Döllstädt im Hofladen der Obstgenossenschaft sowie im Shop Breite Straße 12, in Gierstädt im Gutkauf Gierstädt sowie in der Apotheke Gräfentonna angeboten.

Der Landkreis hat die Masken den Städten und Gemeinden zum Selbstkostenpreis überlassen – für 66 Cent pro Maske. Verkauft werden sollen sie für maximal einen Euro das Stück.

www.gotha.de.