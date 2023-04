Verkehrssackgasse am Bahnhof Fröttstädt

Fröttstädt. Seit Verkauf des Parkflächen an den Gleisen fehlen im Hörsel-Ort Stellflächen für Pendler und Zugreisende. Buswendeschleife wegen Straßenbau in Hörselgau angelegt

Wegen des erneuten Streiks bei der Bahn waren am Freitag Bahnhöfe deutschlandweit vielerorts verwaist. Insofern stellte sich für Antje Mehner ein sonst tägliches Problem wohl nicht: die Suche nach einem Parkplatz am Bahnhof Fröttstädt. Wenn die Waltershäuserin sonst gegen 7 Uhr mit dem Auto vorfährt, um es abzustellen, um mit dem Zug zur Arbeit nach Erfurt zu gelangen, sind in der Regel alle möglichen Stellflächen belegt.

Die Deutsche Bahn hatte vor einigen Jahren Teile des Bahngeländes in Fröttstädt verkauft. Der Parkplatz zwischen dem Bahnsteig der Strecke Fröttstädt-Friedrichroda sowie der Regional- und ICE-Verbindung Erfurt-Eisenach wurde mit einer Schranke versehen. Er darf nicht mehr zum Parken genutzt werden. Wer dem zuwider handelt, muss mit einem Anwaltsschreiben des Eigentümers rechnen.

Suchmanöver mit Autos und wildes Parken im Ort

Donnerstagfrüh sei die Schranke zerstört gewesen, teilt Antje Mehner mit. Das sei schon mehrmals vorgekommen, berichtete jüngst Christian Döbel. Da der Bahnhof gut frequentiert werde, wie der FDP-Kreisvorsitzende aus Waltershausen aus eigener Erfahrung weiß, sorge die Sperrung des Parkplatzes für täglich zahlreiche Suchmanöver mit Autos und schließlich wildem Parken im Ort. „Zuerst wurde vor gut fünf Jahren die Unterführung zugeschüttet, anschließend die Unterstellmöglichkeit abgesperrt. Danach wurde eine umständliche Erschließung direkt an der Straße entlang eingerichtet, bei der regelmäßig die Fahrstühle nicht funktionieren, bevor das Theater mit den Parkplätzen startete“, beschreibt er die Situation.

Mit Verkauf des Bahnhof-Parkplatzes durch die Bahn an eine private Person habe die Gemeinde dort keine Handhabe, erklärt Torsten Kühn (Freie Wähler), Beigeordneter der Gemeinde Hörsel. Inzwischen hat die Kommune wenige Schritte vom Bahnhof entfernt, an der Straße zwischen Fröttstädt und Hörselgau, ein Stück Natur asphaltieren lassen. Doch das ist nicht zum Parken gedacht, sondern als Buswendeschleife, erklärt Eric Kley, Mitarbeiter des Hörsel-Bauamtes. Das sei im Zuge des Ausbaus der Fröttstädter Straße in Hörselgau geschehen. Die Buswendeschleife werde benötigt, weil für den Bus (bei Schienenersatzverkehr) in Fröttstädt Endstation sei.

Wendeschleife kann kein offizieller Parkplatz werden

Wenn der Straßenbau in Hörselgau abgeschlossen sei, werde die Buswendeschleife am Bahnhof voraussichtlich nicht mehr benötigt. Dann könnte die Fläche als neue Stellfläche wohl genutzt werden, sagt Kühn. So sei es im Gemeinderat kommuniziert worden. Wobei Eric Kley betont: „Es wird kein offizieller Parkplatz werden.“ Der Grund: Dann müsste die Gemeinde für die Fläche rechtlich geradestehen.

Erschwerend trete in letzter Zeit immer die Situation ein, so Antje Mehner, dass die Zugverbindung Fröttstädt -Friedrichroda wegen Personalmangels im Stellwerk Waltershausen nicht bedient werden könne.

Mit Sorge sehe sie dem 1. Mai 2023 entgegen. Die Waltershäuserin fragt sich, wie dann mit dem 49-Euro-Ticket in Fröttstädt die Parksituation geregelt werde, wenn noch mehr Leute mit der Bahn fahren sollten: „Das Wort Verkehrswende erscheint mir wie Hohn. Hier wäre das Wort Verkehrssackgasse angemessener.“