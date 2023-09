Vermehrt Wildunfälle im Herbst auch im Landkreis Gotha

Zusätzliche blaue Reflektoren an den Leitpfosten werfen durch das Scheinwerferlicht vorbeifahrender Fahrzeuge bei Dämmerung und Dunkelheit Lichtsignale an den Waldrand, um damit das Wild zu vergrämen.

Gotha. Forstleute empfehlen: Ruhe bewahren und die Polizei oder den Jagdausübungsberechtigten rufen.

Kürzere Tageshelligkeit und verstärkter Wildwechsel führen dazu, dass die Zahl der Wildunfälle im Herbst deutlich zunimmt. Der Thüringen-Forst rät Auto- und Motorradfahrern gerade in den Morgen- und Abendstunden zu größter Vorsicht in Waldgebieten und an Feldrändern. Wildtiere, wie Rot-, Reh- oder Schwarzwild, suchen neue Einstände im Wald auf, weil die Felder abgeerntet sind. Dabei kreuzen sie regelmäßig öffentliche Straßen.

Wenn Wild zu sehen ist: kontrolliert abbremsen, hupen und abblenden. Achtung, wo ein Wildtier die Straße überquert, folgen oft weitere. „Umsichtige Auto- und Motorradfahrende, die bei dem Verkehrswarnschild Wildwechsel insbesondere in den Dämmerungsstunden das Tempo reduzieren, die Straßenränder im Auge behalten und bremsbereit sind, können Wildunfälle wirksam reduzieren“, erläutert Jörn Ripken, Thüringen-Forst-Vorstand.

Bei Wildunfällen gilt: Bitte nicht weiterfahren! Forstleute empfehlen, Ruhe zu bewahren und die Polizei oder den Jagdausübungsberechtigten zu rufen. Ist das Tier vor Ort verendet, warten bis die Polizei eintrifft. Ist das Tier verletzt und immobil am oder in der Nähe des Unfallortes, keinesfalls versuchen, das Wild durch Streicheln oder Zureden zu beruhigen.