Monika Wilde freut sich über ihre Ausstellung und die Besucher, die anlässlich ihres 80. Geburtstag in die GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal gekommen sind.

Schnepfenthal. Die GutsMuths-Gedächtnishalle in Schnepfenthal zeigt Malereien von Monika Wilde anlässlich ihres 80. Geburtstags.

Vernissage als Geburtstagsfeier in Schnepfenthal

Monika Wilde hat von Kamen Pawlow ein außergewöhnliches Geburtstagsgeschenk bekommen. Zu ihrem 80. Geburtstag hat er ihr die GutsMuths-Gedächtnishalle in Schnepfenthal für eine Sonderausstellung mit ihrer Malerei eingeräumt und aufgebaut. Die Vernissage am Samstag wurde zur Geburtstagsfeier der Jubilarin. Weggefährten und Freunde, mit denen Monika Wilde über Jahrzehnte hinweg die Kunstszene in Gotha geprägt und gestaltet hat, gehörten zu den Gratulanten.