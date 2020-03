Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vernissage im Kunstwerk Bad Tabarz trotz Corona-Krise

Erstaunt zeigte sich Samstagabend Laudator Karl-Heinz Hänel von der Anzahl jener, die ihr „wohlproviantiertes Zuhause“ verlassen hatten, um die Vernissage der Ausstellung „Die Quadratur der Leichtigkeit“ zu erleben und so dem Coronavirus trotzten. Bis zum 14. Juni zeigt das Kunstwerk in Bad Tabarz Arbeiten des Erfurter Künstlers Alfred Traugott Mörstedt. Die Hommage widmet sich dem 95. Geburtstag des im April 2005 gestorbenen Malers und Grafikers. Hänel machte deutlich, dass dieser seine Kunst als Selbstverteidigung nutzte in einer Zeit, in der sie Anfeindungen des offiziellen Kunstbetriebs ausgesetzt war. Dabei wählte Mörstedt Mittel der Ironie und der Groteske, ja auch der Sprache. Hänel rückte ihn deshalb in eine Reihe mit Christian Morgenstern und Paul Klee.