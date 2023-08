Versammlung in Uelleben

Gotha. Einwohner können Anfragen an Stadtverwaltung Gotha stellen

Über die Entwicklung Gothas und in Uelleben sowie Stadtangelegenheiten allgemein will Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) zur nächsten Einwohnerversammlung im Ortsteil Uelleben informieren. Er und Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden am Donnerstag, 31. August, ins Dorfgemeinschaftshaus Uelleben zur Einwohnerversammlung kommen. Sie beginnt 18 Uhr. Anfragen von Bürgern sollten bis spätestens Freitag, 18. August, schriftlich bei der Stadtverwaltung Gotha, Büro des Oberbürgermeisters, Abt. 012, Hauptmarkt 1, Rathaus, 99867 Gotha eingereicht werden. Sie können auch per E-Mail an g.roth@gotha.de oder per Fax an 0 36 21/2 22-4 09 gesandt werden, teilt die Stadtverwaltung mit.