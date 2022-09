Verspätungen und Zugausfälle: Bahnstrecke zwischen Eisenach und Erfurt gesperrt

Gotha Am Montagmittag musste die Bahnstrecke zwischen Eisenach und Erfurt über Stunden gesperrt werden.

Die Bahnstrecke zwischen Eisenach und Erfurt musste am Montagmittag über Stunden gesperrt werden. Grund war ein Notarzteinsatz am Gleis in Gotha. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen. Auch Fernverkehrszüge wurden großflächig umgeleitet.

Gegen 17 Uhr wurde die Streckensperrung aufgehoben. Rückstaueffekte seien noch möglich, teilte die Deutsche Bahn auf Twitter mit.

+++Beendet+++



Notarzteinsatz am Gleis #Gotha



Streckensperrung #Eisenach <> #Erfurt aufgehoben. Fernverkehrszüge ab sofort wieder auf planmäßigen Weg. Züge in Umleitung bleiben in Umleitung. Anfangs noch Rückstaueffekte möglich.



Gute Fahrt. https://t.co/60grj5r6YX — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) September 12, 2022

Kunden werden gebeten, sich vor Reiseantritt über Verbindungen auf der Homepage der Deutschen Bahn zu informieren.

