Verstöße auf dem Bau im Kreis Gotha gegen Hygieneregeln

Auf immer mehr Baustellen im Kreis Gotha werde gegen Abstands- und Hygieneregeln verstoßen. Das behauptet die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). „Viele Baufirmen nehmen die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus auf die leichte Schulter“, sagt der Vorsitzende der IG Bau Erfurt, Ralf Eckardt.

Bei ihren Baustellen-Visiten stoße die Gewerkschaft auf „grobe Corona-Sünden“: Oft seien Händewaschen und Desinfektion möglich. „Aber auch Sammeltransporte in Bullis sind schon längst wieder an der Tagesordnung. Genauso Frühstücks- und Mittagspausen dicht an dicht im Bauwagen“, sagt Eckardt.

Er appelliert an die Baubeschäftigten im Landkreis, sich mit Händewaschen, Schutzmasken und Sicherheitsabstand zu schützen. „Corona-Schutz ist Arbeitsschutz. Und den müssen Beschäftigte notfalls selbstbewusst einfordern“, so Eckardt. Die dafür notwendigen Kosten dürften Bauunternehmen im Landkreis Gotha nicht scheuen: „In der Corona-Pandemie zeigen Baubeschäftigte volle Leistung. Dafür haben sie auch vollen Gesundheitsschutz verdient“, sagt Eckardt.

Bei den bevorstehenden Tarifverhandlungen wolle die Gewerkschaft neben Lohnerhöhungen mehr Wegegeld fordern, um Einzelfahrten zu Baustellen möglich zu machen.