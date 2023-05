Vertagte Vernissage im Kunstforum Gotha

Wieland Fischer über die aktuelle Ausstellung im Kunstforum Gotha

Vernissage bedeutet feierliche Ausstellungseröffnung. Sie muss nicht am ersten Tag etwa einer neuen Bilderschau stattfinden. In Gothas Herzoglichem Museum, wo derzeit Zeugnisse von Freimaurern und Illuminaten präsentiert werden, erfolgt der Festakt mitunter einen Tag bevor die Werke einem breiteren Publikum gezeigt werden.

Ganz anders nun im Gothaer Kunstforum in der Querstraße, das seit geraumer Zeit Landesstipendiaten eine Plattform bietet. Seit April sind darin Arbeiten von Samira Gebhardt (geboren 1995 in München) und Andreas Grahl (geboren 1981 in Karl-Marx-Stadt, jetzt Chemnitz) zu sehen, die an der Bauhaus-Universität Weimar studierten.

Es handelt sich um Objekte, Installationen, Texten, Video- und Fotoarbeiten – Sinnbilder von Erinnerungen und Vermittler von Aktion und Reaktion, von Hass, Gewalt und Verlust.

Einen Monat nach der Eröffnung steht nun, am Dienstag, 23. Mai, 17 Uhr die eigentliche Vernissage an. Der Grund: Der Katalog dazu liegt vor. Ein Besuch lohnt sicherlich auch nach vertagter Vernissage.

Mehr zur Ausstellung: Neues im Kunstforum Gotha: Minimalismus versus maximale Umgestaltung