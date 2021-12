Verteidigungsstrategie am Amtsgericht Gotha geht in die Hose

Gotha. Aus dem Gerichtssaal: Jugendlicher liefert sich auf seinem Moped Verfolgungsjagd mit einem Streifenwagen.

Zum Tatzeitpunkt war der Angeklagte 16 Jahre alt und Ersttäter. Einer also, bei dem die Jugendrichter das ganz große Besteck im Kasten lassen. In der Regel gibt es kein Urteil, sondern gegen bestimmte Auflagen eine Verfahrenseinstellung, zumal seine Tat keinesfalls verschärfte Maßnahmen erfordert. Dem entgegensteht, dass es am Ende doch ein Urteil gibt. Und das liegt an der fragwürdigen Verteidigungsstrategie des jungen Mannes.

Vorgeworfen wird ihm, im April dieses Jahres mit seinem Moped verkehrswidrig eine wegen Bauarbeiten gesperrte Straße benutzt zu haben. Als ihm ein Streifenwagen entgegenkam, ist er geflohen, erst über einen Radweg, dann über eine Wiese. Als die Streifenwagenbesatzung ihn schließlich erwischte, entdeckte diese, dass der Jugendliche das Kennzeichen mit einem Strumpf verdeckt und mittels farbiger Klebestreifen die Ziffern am Nummernschild verändert hatte. Ein zusätzlich angebrachter Fahrradcomputer zeigte zudem eine Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometer an. Beim genaueren Blick stellte der Polizeibeamte fest: Der Zylinder bringt es auf 60 Kubikzentimeter, der Vergaser ist aufgebohrt und ein Resonanzauspuff sorgt ebenfalls für mehr Leistung als einem Moped zusteht.

Mit getuntem Moped und verdecktem Nummernschild durchs Gelände

Dass er die gesperrte Straße benutzt hat, tue ihm wahnsinnig leid, lässt er über seinen Verteidiger das Gericht unter Vorsitz von Richterin Viola Steigerwald wissen. Und auch die Manipulationen am Kennzeichen seien nicht in Ordnung gewesen. Dass er von einem Polizeiauto verfolgt worden war, habe er überhaupt nicht mitbekommen. Vielmehr sei es so gewesen, dass der Streifenwagen ihm schon auf der Straße den Weg versperren wollte und er sei nur durch ein Ausweichmanöver einem Frontalcrash entgangen. Da habe er natürlich Angst bekommen und sei auf und davon gerast. Aber nur so schnell, wie ein Moped halt fährt, denn getunt sei das seinige keinesfalls gewesen. Blaulicht und Martinshorn habe er nicht wirklich wahrgenommen und falls doch, sei der junge Mann sicher gewesen, dass die Polizei ein anderes Auto verfolgt habe, schildert der Verteidiger die Einlassung seines Mandanten vorm Gothaer Amtsgericht.

Der ist Abiturient mit guten Leistungen und will einmal Lehrer werden. Er ist sportlich aktiv und lebt in einem intakten Umfeld. Eigentlich müsste er reif genug sein, um zu begreifen, dass die Verteidigungsstrategie, nur zuzugeben, was unumgänglich ist, nicht aufgehen kann. Zumal die beiden Polizisten ohne Belastungseifer die Anklage mit ihrer Aussage untermauern. Der Beifahrer des Streifenwagens erzählt, wie er – als beide Fahrzeuge auf der Wiese nebeneinander fuhren – das Fenster heruntergekurbelt und wild mit dem Arm gestikulierend den Mopedfahrer lautstark zum Halten aufforderte. Dabei habe ihm der junge Mann in die Augen gesehen. Beide Beamte schließen kategorisch aus, dass der Junge nicht mitbekommen habe, verfolgt zu werden.

Doch der beharrt darauf und leugnet diese Vorwürfe kategorisch. Unterstützung bekommt er von seinem Vater, der in der Verhandlung behauptet, durch den eng anliegenden Integralhelm hätte sein Sohn das Martinshorn gar nicht hören können.

Einen Appell der Richterin an die Vernunft des Angeklagten verpufft. Deshalb ist sie auch geneigt, die Sache nicht mit einer Verfahrenseinstellung, sondern mit einem Urteil zu Ende zu bringen, so wie die Staatsanwältin ebenfalls fordert. Und die sieht die Schuld des Angeklagten bewiesen. Deshalb plädiert sie auf eine Verwarnung, auf 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit und die Teilnahme des Jugendlichen an einem Verkehrserziehungsprogramm.

Der Verteidiger sieht einige Anklagepunkte als unbewiesen an. Für ihn sind 20 Arbeitsstunden ausreichend, einen Verkehrserziehungskurs sieht er positiv. Das letzte Wort hat der Angeklagte, der zunächst nicht weiß, was er sagen soll, doch dann erklärt, ihm seien 20 Arbeitsstunden lieber als die geforderten 100.

Richterin Steigerwald verwarnt den Angeklagten und verurteilt ihn schließlich zu 60 Arbeitsstunden innerhalb von drei Monaten, er muss seine Fahrerlaubnis abgeben und darf die nächsten sechs Monate keine neue erhalten; der Besuch einer Verkehrserziehungsveranstaltung ist zwingend.