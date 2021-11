Der Besucherverkehr ist weiterhin im historischen Rathaus der Stadt Waltershausen erlaubt. Nur das Nebengebäude in der Borngasse 4 wurde geschlossen.

Verwaltungssitz in Waltershausen ist geschlossen

Waltershausen. Laut Allgemeinverfügung des Landratsamtes Gotha wurde das Verwaltungsgebäude in der Borngasse 4 in Waltershausen vorübergehend geschlossen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gibt es auch in der Stadtverwaltung Waltershausen einige Einschnitte. So musste jetzt das Nebengebäude der Verwaltung in der Borngasse 4 für den Besucherverkehr geschlossen werden.

In dem Nebengebäude haben verschiedene Ämter wie das Ordnungsamt/Straßenverkehrsbehörde, Bauamt, Standesamt oder das Einwohnermeldeamt ihren Sitz. In den vergangenen Tagen sei der Andrang an Bürgern, vor allem im Einwohnermeldeamt, zu groß gewesen, bestätigte Bürgermeister Michael Brychcy (CDU). Abstands- und Hygienebestimmungen konnten nicht mehr gewährleistet werden. Deshalb habe man das Gebäude vorerst geschlossen.

Besucher können mit ihren Anfragen aber weiterhin die Ämter nutzen - jetzt allerdings nur nach Terminabsprachen. Das funktioniere sehr gut, erklärt Brychcy. Die Tür zum Treppenaufgang wurde geschlossen und öffnet sich nur nach Anmeldung oder Betätigung der Klingel. Im Verwaltungsgebäude besteht nach wie vor Maskenpflicht. „Das ist im Rathaus nicht anders und klappt einwandfrei“, so der Bürgermeister.

Anders als im Verwaltungsgebäude in der Borngasse ist das historische Rathaus für den Besucherverkehr geöffnet. Aber auch dort gilt die Einhaltung der Hygienevorschriften.