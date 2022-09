Verzögerung bei Bauarbeiten in Döllstädt

Döllstädt. Bauarbeiten an der B 176 zwischen Gräfentonna und Döllstädt verzögern sich. Vollsperrung bis 21. September verlängert.

Eigentlich sollte die Bundesstraße 176 zwischen Ortsausgang Gräfentonna und Döllstädt am Freitag, 16. September, wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden. Doch die Bauarbeiten verzögern sich, wie das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr in Erfurt mitteilte. So wurde jetzt die Vollsperrung bis zum 21. September verlängert. Grund dafür sind notwendige Sanierungsarbeiten an der Straßendecke, die am vergangenen Montag in dem Abschnitt begonnen haben. Betroffene Verkehrsteilnehmer bittet das Landesamt um Verständnis. Die Umleitung führt von Dachwig über die L 1027 nach Döllstädt, Herbsleben, Bad Tennstedt über die L 3176 nach Klettstedt, Merxleben auf die B 84 Bad Langensalza zur B 176.