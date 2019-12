VG-Chef geht in Rente

In seinen wohlverdienten Ruhestand ist jetzt Arndt Schulz (parteilos) verabschiedet worden. Schulz war seit 2010 Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue, die ihren Sitz in Friemar hat, deren Finanzverwaltung er seit 1994 leitete. Sylke Niebur, Erste Kreisbeigeordnete und der Leiter der Kommunalaufsicht, Klaus Neder, bedankten sich bei Schulz für sein langjähriges Wirken als kommunaler Wahlbeamter.

Arndt Schulz scheidet zum Jahresende aus dem Dienst. Von 1983 bis 1994 fungierte der heute 65-Jährige als hauptamtlicher Bürgermeister Tröchtelborns; von 1994 bis 1999 nahm er sich im Ehrenamt der Geschicke seines Heimatortes an. Als stellvertretende Gemeinschaftsvorsitzende steht ab Jahresbeginn zunächst Birte Kalmring, Bürgermeisterin von Bienstädt, bis zur Neuwahl einer oder eines Vorsitzenden der Nesseaue vor. Zur Verwaltungsgemeinschaft zählen insgesamt neun Gemeinden zwischen Tüttleben und Zimmernsupra mit derzeit knapp 5.700 Einwohnern.

Nicht nur Arndt Schulz erhielt vor Weihnachten ein kleines Dankeschön. So wird Landrat Onno Eckert (SPD) am Dienstag, 24. Dezember, Einrichtungen besuchen, deren Mitarbeiter beruflich bedingt nicht mit ihren Lieben feiern können, um ihnen für den Dienst an Weihnachten zu danken. Los geht es um 9 Uhr in der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes sowie bei der Berufsfeuerwehr Gotha in der Oststraße, gefolgt von einem Abstecher zur Landespolizeiinspektion Gotha und einem Besuch in der Rettungsleitstelle des Landratsamtes.