Emleben. Der als DDR-Relikt geltende Schulgartenunterricht ist in Thüringen fest im Lehrplan verankert. Darüber ist man in Emleben froh.

Viel Platz zum pädagogischen Gärtnern in Emleben

Die Hände tief in der Erde versenkt, das gehört zum Alltag der Grundschüler in Emleben. Dabei gilt das Unterrichtsfach als Überbleibsel aus der DDR. Thüringen war eine Zeit lang das einzige Bundesland, in dem Schulgarten noch flächendeckend im Lehrplan auftauchte. Lehrerin Christiane Schrön ist froh, dass es das Unterrichtsfach noch gibt. Sie sagt, „der Unterricht im Freien ist etwas ganz Besonderes.“

Die Frühblüher in ihrem Schulgarten betrachten Lena, Oda, Elin und Benjamin Silas mit ihrer Lehrerin Christiane Schrön. Foto: Victoria Augener