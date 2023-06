Viel trinken, leicht essen

Fragen Sie Professor Schunk zur Ernährung bei Hitze

Ein Mann fällt in der Hitze einfach um. Er hat schon vor dem Kollaps Muskelschmerzen und Muskelkrämpfe in den Waden gehabt, aber das nicht weiter beachtet und verdrängt.

Eine tagelange Hitze nun als Extrembelastung hat dazu die Blutgefäße erweitert, besonders die Venen, so dass das Blut in ihnen versackt ist. Damit hat das Herz immer weniger und irgendwann kein Blut mehr, um es ins Gehirn zu pumpen. Es kommt zum Bewusstseinsverlust.

Deshalb ist an heißen Tagen, die wir in der letzten Zeit erlebten und die uns in den nächsten Sommerwochen sicher wieder bevorstehen, immer auf den Wasser- und Mineralstoffhaushalt im Körper zu achten. Man sollte täglich eineinhalb bis zwei Liter Flüssigkeit zu sich nehmen, am besten Mineralwasser oder ungesüßten Tee und darauf achten, dass in der Flüssigkeit und in der Nahrung genügend Mineralien vorhanden sind. Besonders geht es um das Kalium. Das bekommt der Körper ganz gut über die Nahrung aus Kartoffeln, Nüssen, Fisch, Fleisch, Bananen, Gemüse, Milchprodukten und Schokolade. Das alles sollte bei einer ausgewogenen Ernährung nicht fehlen.

Beim Mineralwasser ist die Menge der Mineralien auf dem Etikett verzeichnet. Die meisten Mineralwasser sind auf den täglichen Bedarf des Menschen abgestimmt. Meist werden mehr Elektrolyte aufgenommen, als gebraucht werden. Doch ein intakter Kreislauf zwischen Aufnahme, Speicherung und Ausscheidung lässt so leicht keinen Mangel entstehen. Der kann nur bei Stoffwechselstörungen auftreten.

Durch Infusionen mit einer um Kalium angereicherten Lösung kam der Mann, der einen Kollaps hatte, schnell wieder auf die Beine und konnte am Tag der Einlieferung die Klinik auch schon wieder verlassen.