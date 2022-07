Viele freie Lehrstellen für Jugendliche im Kreis Gotha

Die Agentur für Arbeit in Gotha hat ihren Sitz an der Schönen Aussicht 5.

Gotha. Die Agentur für Arbeit berät am 14. Juli zu Ausbildungsplätzen. Mindestens 173 Jugendliche, die bald die Schule verlassen, haben noch keinen Lehrvertrag.

Das Schuljahr endet in dieser Woche. Noch immer gibt es Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Die Agentur für Arbeit Gotha bietet am 14. Juli Jugendlichen von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich in der Agentur, Schöne Aussicht 5, Haus B, 2. Etage, über freie Lehrstellen und berufliche Alternativen zu informieren.

Die Berufsberatung, Unternehmen, Kammern und weitere Partner zeigen, wo es freie Ausbildungsstellen in der Region gibt. Dieses Angebot erfolge im Rahmen der bundesweiten Aktion „Sommer der Ausbildung“.

Aktuell sind laut Agentur für Arbeit im Landkreis Gotha noch 173 Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, und es gibt noch 475 offene Ausbildungsstellen.