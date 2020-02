Ideen für mehr Lebendigkeit in der Gothaer Innenstadt bringt City-Managerin Elisabeth Kupfer (links) in die Diskussion ein.

Viele Ideen für eine lebendige Gothaer Innenstadt

Wie können die Menschen dazu bewogen werden, in der Gothaer Innenstadt einzukaufen? Das war eine zentrale Frage beim ersten Händlerfrühstück am Mittwoch mit City-Managerin Elisabeth Kupfer. Der Treffpunkt hatte Symbolkraft. Es war das Büro der Initiative Genial zentral in der Schwabhäuser Straße 21.

Gekommen waren die Inhaber innerstädtischer Geschäfte vom Hauptmarkt bis zur Erfurter Straße, Mitglieder des Stadtrates und berufene Bürger, die Chefin der Wirtschaftsförderung, Nicole Schwan, Mitglieder und Vorstände des Gewerbevereins – teils, wie Juliane Pürstinger, in Personalunion als Stadtrat und innerstädtische Gewerbetreibende. Auch Bürgermeister UIf Zillmann (CDU) gesellte sich nach kurzer Zeit hinzu.

Elisabeth Kupfer fand schnell das Interesse der Runde. Sie brachte Ideen aus anderen Städten mit, zum Beispiel eine Gestaltung der Schaufenster mit gegebenenfalls auch provozierenden Sprüchen, die auffordern, lokal zu kaufen.

Ostereier für mehr lokale Kaufkraft

Anfang April sollen gemeinsam mit Mitgliedern des Gewerbevereins Ostereier bemalt werden, um sie in Geschäften zu verstecken. Wer sie findet, bekommt an der Kasse einen Stempel in ein Heft. Die Suche soll sich damit möglichst auf die gesamte Innenstadt ausdehnen. Die Heftchen könnten im Rathaus ausgegeben und wieder entgegengenommen werden. Dort würden Teilnehmer erfahren, welche Preise sie gewonnen haben. Geschäfte, die entweder als Spender von Preisen oder als Versteck oder für beides bereit stehen, können sich beim Gewerbeverein oder beim City-Management melden. Robert Luhn vom Kaufhaus Moses sagte spontan die Beteiligung zu.

Eine dritte Idee ist, Einkaufsgutscheine für die Innenstadt auszureichen. Eine Möglichkeit dafür bestünde, wenn Gothaer Firmen Gutscheine zum Einkauf in der Innenstadt an ihre Mitarbeiter ausgeben, wurde weiter diskutiert. Bis 44 Euro im Monat sind solche Zuwendungen steuerfrei. Gute Erfahrungen mit Einkaufsgutscheinen soll es in Eisenach geben. Der Gothaer Gewerbeverein will sich in Kürze mit dem Eisenacher treffen.