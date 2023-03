Vielseitiger Pragmatiker und Ideengeber

Am 6. Mai 1990 wurde Volker Reum zum ersten Bürgermeister Neudietendorfs nach der Wende gewählt, was er bis 2000 blieb.

Neudietendorf. Nachruf: Neudietendorfs langjähriger Bürgermeister Volker Reum verstand Kommunalpolitik als ein Werk für das Gemeinwohl aller Bürger.

Im Städtedreieck Erfurt, Gotha und Arnstadt ist der Ort Neudietendorf eine Landgemeinde mit eher kleinstädtischem Charakter. Die städtebauliche Prägung erhielt der Ort durch die Herrnhuter Brüdergemeine ab den 1770-er Jahren. Dadurch entwickelten sich nicht nur Handwerk und Gewerbe, sondern ebenso Schulen sowie der erste Kindergarten in Thüringen, aber auch kulturelles und kirchliches Gemeindeleben.

Das war das Erbe, das im Juli 1990 Volker Reum als erster frei gewählter Bürgermeiste in seiner Heimatgemeinde anzutreten hatte.

Als Volker Reum das Amt des Bürgermeisters übernahm, war er 51 Jahre alt, hatte ein Berufsleben in der Elektro – und Kraftfahrzeugbranche absolviert und nebenbei noch das Studium als Diplom-Ingenieur abgeschlossen. Er war ein praktischer, ideenreicher und vielseitiger Mann, der sich auf vorhandene Situationen gut einstellen konnte. Das Wahlergebnis der Kommunalwahlen im Juni 1990 brachte der CDU ein Ergebnis von 50 Prozent der Wähler. Gemeinsam mit der FDP, die etwa 20 Prozent bekam, war damit ein stabiler Gemeinderat zu bilden. Bald zeigte sich jedoch, das diese Parteikriterien untergeordnet waren, weil auch die Gemeinderäte der anderen Parteien die Sachentscheidungen den politischen Aspekten vorzogen, ganz im Sinne Volker Reums.

Er verstand die Kommunalpolitik als ein Werk für das Gemeinwohl aller Bürger und war dabei ein Mann mit Ecken und Kanten, der engagiert und kraftvoll seine einmal gewonnen Positionen vertrat, auch, wenn es mal einen Gegenwind im Gemeinderat, bei der Bürgerschaft , in der Wirtschaft oder in der Bürokratie gab. All das konnte ich ganz nahe erleben, da ich damals im Ehrenamt Vorsitzender des Gemeinderates war und wir gemeinsam viele Dinge gestaltet haben.

In Neudietendorf sind die Sanierung des Ortszentrums als Landesprogramm, der soziale Wohnungsbau als erstes Thüringer Projekt, die Eigenheimsiedlungen „Am Stieg“ und „Drei Gleichen“, die Gewerbegebiete in Kornhochheim sowie die Erneuerung der Infrastruktur in den zehn Jahren nach 1990 geplant und ausgeführt worden, in mehreren Bauabschnitten, die in das zweite Jahrzehnt reichten.

Ansiedlung des Parität-Landesverbandes und Krügerverein-Gründung

Die Errichtung des Evangelischen Kindergartens „Arche“ mit 120 Plätzen in der alten Siegellackfabrik, als Gemeinschaftsprojekt von Kirchgemeinde und Kommune ist ebenso ohne die Aktivitäten Volker Reums nicht denkbar. Die Ansiedlung des Landesverbandes der Parität Thüringen in der früheren Bauernhochschule und der Krüger-Villa sind in gleicher Weise seinen Bemühungen zu verdanken, wie die Gründung des Krüger-Vereins, als Sozialverein für den Landkreis Gotha.

Volker Reum lagen die Vereine besonders am Herzen. Zweifellos war hier der Höhepunkt das Jubiläum der Ortsgründung vor 850 Jahren. Der Festumzug im Juni 1997 war ein großartiger Ausdruck des Gemeinsinns, der sich in diesen Jahren gebildet hatte.

Über seine Familie hinaus werden zahlreiche Freunde und Weggefährten seiner gedenken und ihn sehr vermissen.

In der zweiten Februarwoche 2023 ist Volker unerwartet verstorben. Die Trauerfeier findet am Freitag, 24. März, 14 Uhr in Neudietendorf (Saal Evangelisches Jugendzentrum) statt.