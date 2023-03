Unbekannte setzen vier Chinchillas an Mühlberger Tankstelle aus

Gotha-Uelleben. Chinchillas wurden in der Nähe der Mühlberger Tankstelle gefunden. Tierfreunde brachten die Nager zur „Arche Noah“ in Gotha-Uelleben.

Immer wieder kommt es vor, dass Menschen ihre Haustiere sozusagen entsorgen, indem sie sie in fremder Umgebung einfach ihrem Schicksal überlassen. So erging es den vier Chinchillas, die in der Nähe der Mühlberger Tankstelle gefunden wurden. Es sind drei Männchen und ein Weibchen.

Es sieht so aus, als wären es noch junge Tiere, sagt Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß. Die Männchen sind nicht kastriert, sodass im Moment angenommen wird, dass das Mädchen schwanger ist.

Ganz häufig werden die nachtaktiven Chinchillas an Kinder verschenkt, die ja nachts schlafen und von ihren schönen Freunden am Tag, wenn die Kinder munter sind, nicht viel haben. Machen die Tiere zu viel Arbeit und der Kuscheleffekt bleibt aus, gibt es dann allzu oft eine schnelle Lösung dafür, sich der Belastung zu entledigen: Einfach aussetzen. Dass dies eine Straftat ist, wissen vielleicht die Wenigsten.

Possierliche Chinchillas sind keine Kuschelgefährten für Kinder

Leider kann man diese gewissenlosen Menschen in den seltensten Fällen ermitteln. Schon oft wurde an dieser Stelle geschrieben, dass die possierlichen Chinchillas keine Kuschelgefährten für Kinder sind.

Der vierte der ausgesetzten Chinchillas. Foto: Kathrin Matthieß

Die schönen exotischen Tiere brauchen eigentlich überhaupt keine Menschen zu ihrem Glück. Sie leben in ihrer Heimat, den Anden, in großen Familien und fühlen sich dort ohne Menschen sehr wohl.

Für die drei männlichen Tiere werden Menschen gesucht, die ihnen ein artgerechtes Zuhause geben möchten, die sich mit Chinchillas auskennen und bei denen die drei sich wohl fühlen können. Das weibliche Tier soll erst einmal in der „Arche Noah“ bleiben, bis sicher ist, ob noch Kleine ankommen.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon 03621 / 755425.