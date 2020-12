Vier Sommerlinden für die Buchenallee

Den Weg entlang der Allee in der Gothaer Florschützstraße kennen die Mitglieder des Osteoporose-Selbsthilfe-Landesverbandes. Unweit von dort treffen sie sich oft zu Veranstaltungen, wenn auch nicht in diesem Jahr. Viele Treffen der Selbsthilfegruppen mussten aufgrund der Kontaktbeschränkungen ausfallen – zum Bedauern der Verbandsmitglieder, die von den Begegnungen zehren.

Die vier Linden, die nun am Rand der Florschützstraße stehen, sind somit auch ein Zeichen der Hoffnung auf eine Zeit nach der Pandemie. Sie wurden aus Spenden der Verbände für die Aktion „Bäume für Gotha“ finanziert.

Behandelnder Arzt inspiriert Rita Stichling zur Gründung einer Selbsthilfegruppe

Etwa 30 Jahre ist es her, seit Rita Stichling von ihrer Osteoporose erfahren hat. Der diagnostizierte Knochenschwund stellte das Leben der Wechmarerin auf den Kopf. Die damals verschriebenen Medikamente verursachten starke Nebenwirkungen wie Schüttelfrost, erinnert sich Stichling – „Ich war in einem tiefen Loch.“

Von der Idee ihres Arztes, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, war sie zu Beginn alles andere als überzeugt. Doch durch die Begegnungen mit Leidensgefährten wuchs die Akzeptanz der Knochenstoffwechselstörung, die die Erkrankten ein Leben lang begleitet. 1991 gründete sich schließlich die Osteoporose Selbsthilfegruppe Wechmar.

Rita Stichling wurde schließlich erste Vorsitzende des Landesselbsthilfeverband Thüringen für Osteoporose mit Sitz in Gotha. Rund 120 Osteoporose-Selbsthilfegruppen gibt es heute in Thüringen mit geschätzt 4000 Mitgliedern.

Zu den ersten Aktionen der 1991 gegründeten Selbsthilfegruppe zählte die Suche nach einem Raum für Gymnastik. Denn die Bewegung regt die kranken Knochenzellen an. Dass sie dieses Jahr kaum gemeinsam Sport treiben konnten, bedauert Rita Stichling. Für Seelsorge ist sie dreimal in der Woche am Telefon erreichbar. Die persönlichen Begegnungen könne das jedoch nicht ersetzen. „Wir merken jetzt, was uns fehlt“, sagt die Wechmarerin.

In Rita Stichling wuchs der Wunsch, sich für ein nachhaltiges Projekt in der Stadt zu engagieren. Von der Baumspende seien Selbsthilfegruppe und Dachverband schnell überzeugt gewesen. Mit der Pflanzung am Donnerstagmorgen wurden Lücken in der historischen Baumallee geschlossen. Statt Buchen, die die Florschützstraße prägen, wurden klimaverträglichere Sommerlinden gewählt. Das Gartenamt hofft auf ein langes Bestehen der Bäume, die bis zu 1000 Jahre alt werden können. Das rührt daher, dass selbst alte Linden mit Hilfe ihrer Innenwurzeln eine junge Krone bilden können und sich so von innen heraus verjüngen.

Sommerlinden erreichen Wuchshöhen von bis zu 40 Metern und sollen sich so über die Jahre in den Buchenbestand einfügen. Spaziergängern werden fortan die kugeligen Früchte der Sommerlinde auffallen, die gerippt und dicht behaart sind. Für die Pflege in den kommenden drei Jahren sorgt wie für die Pflanzung die Erfurter Landschaftsbaufirma Avant. Mit den durch die Stadtverwaltung gesammelten Spenden wurden bereits 17 Baumpflanzungen finanziert. Mehr als 33.000 Euro wurden bereits für „Bäume für Gotha“ gespendet.

Der Landesselbsthilfeverband Thüringen für Osteoporose ist erreichbar unter Telefon: 03621/ 211 802.